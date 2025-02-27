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Доля годовых депозитов на российском финансовом рынке возросла с 10,8% до 13,7%
Россияне начали активно открывать долгосрочные вклады, что отражает изменение их финансовых предпочтений. Доля годовых депозитов увеличилась, в то время как краткосрочные вклады теряют свою привлекательность.

На российском финансовом рынке наблюдается заметное изменение в предпочтениях вкладчиков. С начала 2025 года россияне начали активнее открывать долгосрочные депозиты, что подтверждается данными сервиса «Финуслуги». В то время как краткосрочные вклады теряют популярность, годовые депозиты становятся всё более востребованными.

На 23 февраля 2025 года доля годовых депозитов возросла с 10,8% до 13,7%. При этом, согласно данным исследования, вклады на срок шесть месяцев составили 54% от общего объема размещений, что на 1,5% меньше, чем в начале года. Доля трехмесячных вкладов сократилась до 25,2%, а одномесячных — до 3,1%. Это перераспределение средств показывает, что вкладчики стремятся зафиксировать высокие процентные ставки на более длительный срок.

Эксперты отмечают, что такая тенденция наблюдается не только в денежном, но и в количественном выражении. Доля полугодовых депозитов снизилась на 2,5% до 50,2%, а трехмесячных — на 2,2% до 25,5%. Прежде годовые вклады занимали около 15% от общего числа, а теперь этот показатель возрос до 18%. Это изменение связано с желанием граждан зафиксировать текущие ставки, которые могут измениться в будущем.

Некоторые банки подтверждают эту тенденцию. Директор по сберегательным продуктам МТС-банка Евгений Вяткин отметил, что наблюдается небольшой рост доли годовых вкладов. Однако, по его словам, новые средства в основном поступают на краткосрочные депозиты сроком до шести месяцев. В Почта Банке также заметили переток средств из трехмесячных вкладов в депозиты на срок шесть и девять месяцев, где доля последних возросла почти до 30%.

Ключевая ставка остается на уровне 21% годовых, и Банк России не стал повышать ставку в декабре и феврале. Это привело к коррекции доходностей по сберегательным продуктам. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась с 22,3% до 21,1%. В таких условиях вкладчики стремятся зафиксировать высокую доходность, что и объясняет рост интереса к долгосрочным вкладам.

Тем не менее, не все банки фиксируют единую тенденцию на рынке. Например, в ВТБ доля годовых вкладов увеличилась лишь на 0,4%. Некоторые кредитные организации, такие как Т-банк и Абсолют Банк, не наблюдают роста интереса к долгосрочным вкладам, утверждая, что клиенты в первую очередь ориентируются на процентные ставки, которые в их банках более привлекательны для краткосрочных депозитов.

Аналитики подчеркивают, что увеличение доли долгосрочных вкладов не всегда отражает общую картину. Например, управляющий директор АКРА Валерий Пивень отметил, что данные «Финуслуги» могут не учитывать все банковские предложения. Он считает, что снижение ожиданий повышения ключевой ставки может подтолкнуть банки к снижению длинных привлечений, чтобы избежать фиксации высоких ставок.


#россия #депозиты #финансовый рынок #вклады #сбережения
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