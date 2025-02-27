Компания Redmi тестирует новый игровой смартфон серии K, который оснащен встроенным кулером и RGB-подсветкой. Устройство обещает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8s Elite и массивной батарее.

Недавние утечки информации указывают на то, что Redmi активно работает над новым игровым смартфоном в рамках своей K-серии. Устройство привлекает внимание благодаря своим инновационным решениям, направленным на улучшение игрового опыта.

Согласно данным, предоставленным инсайдером Digital Chat Station, новый смартфон будет оснащен усовершенствованной системой охлаждения с встроенным вентилятором и RGB-подсветкой. Это решение подчеркивает акцент на стабильной производительности во время интенсивных игровых сессий, когда управление температурой становится критически важным.

Предполагается, что новинка будет работать на базе чипсета Snapdragon 8s Elite, который должен дебютировать в апреле. Устройство также получит батарею емкостью более 7000 мАч, что обеспечит длительное время работы без подзарядки. Ожидается, что смартфон станет частью серии K80, однако точное название и дата выхода пока остаются неизвестными.

С учетом того, что Redmi Turbo 4 Pro с тем же чипсетом планируется к запуску в апреле, новый игровой телефон может появиться на рынке в третьем квартале 2025 года. Это создаёт интересные перспективы для поклонников мобильных игр и технологий.