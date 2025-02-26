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Рейтинг лучших автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports
Журнал Consumer Reports опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших автомобилей на 2025 год, в который вошли десять моделей. Японские бренды вновь заняли лидирующие позиции, а среди американских производителей выделились Ford и Tesla.

Журнал Consumer Reports представил свой рейтинг топ-10 автомобилей на 2025 год, в котором японские производители снова оказались в центре внимания. Традиционно высокие оценки получили модели, отличающиеся надежностью, безопасностью и комфортом. В этом году в список также вошли несколько американских и один немецкий бренд.

В этом году Toyota выделилась особенно ярко, заняв сразу три позиции в рейтинге. Модели Camry, Highlander Hybrid и RAV4 PHEV получили высокие оценки за свои характеристики и потребительские качества. Camry, например, была отмечена за свою практичность и экономичность, продемонстрировав расход в 48 миль на галлон. Highlander Hybrid выделился среди автомобилей среднего размера благодаря своему трехрядному салону и конкурентоспособным показателям экономии топлива.

Не осталась без внимания и Subaru, чьи модели Crosstrek и Forester получили высокие оценки за внедорожные качества и комфорт. Crosstrek выделился благодаря стандартному полному приводу и хорошей экономичности, а Forester был признан «лучшим, чем когда-либо», благодаря улучшенному уровню комфорта и увеличенному грузовому пространству.

В сегменте люксовых автомобилей Lexus NX был назван лучшим компактным внедорожником, а BMW X5 — лучшим кроссовером среднего размера. BMW X5 получил признание за сочетание роскоши и производительности, что делает его универсальным выбором для покупателей.

Среди доступных моделей Nissan Sentra была отмечена как «исключительная ценность» благодаря стандартному оборудованию безопасности и цене в 21 590 долларов. Ford Maverick стал фаворитом благодаря своей экономичной гибридной системе и комфортабельной езде для грузовика. Tesla Model Y также попала в список благодаря своему впечатляющему ускорению и значительному запасу хода.


#tesla #toyota #ford #subaru #consumer reports #автомобили 2025
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