Модель призвана улучшить положение бренда на внутреннем рынке и предлагает ряд современных технологий.

Китайский бренд FAW Hongqi, известный в Поднебесной своим долгим наследием, запустил продажи нового электрического седана Tiangong 05. Со стартовой ценой 159 800 юаней (1.885.640 руб. по курсу на 26.02.2025), этот автомобиль нацелен на укрепление позиций компании на внутреннем рынке, который сталкивается с жесткой конкуренцией.

С момента своего основания в 1958 году Hongqi производил автомобили для высших эшелонов власти, но в последние десятилетия бренд адаптировался к запросам массового потребителя. В 2023 году была создана новая линейка Hongqi New Energy, которая должна была включать 15 различных моделей. Однако первый электромобиль, EH7, оказался неудачным, что побудило компанию срочно реагировать на ситуацию.

Tiangong 05 стал ответом на необходимость улучшения продаж. Этот седан отличается современным дизайном: острые фары заменили более традиционные элементы, а передний бампер получил прямоугольный воздухозаборник. Интересно, что красная полоса на капоте отсылает к историческому наследию бренда.

Габариты Tiangong 05 составляют 4820 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1480 мм в высоту, с колесной базой 2900 мм. Автомобиль имеет коэффициент лобового сопротивления 0,213 Cd, что указывает на его аэродинамические качества. Внутри Tiangong 05 предлагает четыре варианта цветового оформления и большой 15,6-дюймовый дисплей, заменяющий традиционную приборную панель.

Что касается технологий, Tiangong 05 использует систему вождения L2.9, поддерживающую функцию Navigation On Autopilot. Эта функция позволяет автомобилю перемещаться автономно, хотя водителю все равно нужно следить за дорогой. Автомобиль оснащен 23 датчиками и процессором Snapdragon Ride, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта.

Tiangong 05 доступен с двумя вариантами батарей: 62 кВт•ч для запаса хода 550 км и 85 кВт•ч для 750 км. Оба варианта можно зарядить с 10 до 80% всего за 20 минут. В будущем планируется выпустить более дорогую версию на базе платформы 900V с запасом хода до 850 км, но подробности пока отсутствуют.

С ценами, начинающимися от 159 800 юаней и достигающими 185 800 юаней (2.192.440 руб. по курсу на 26.02.2025) в топовой комплектации, Tiangong 05 выглядит более доступным вариантом по сравнению с EH7. Однако на рынке он столкнется с жесткой конкуренцией от таких моделей, как BYD Han и Xpeng P7+. Фактически, успех Hongqi New Energy в значительной степени зависит от того, насколько быстро и эффективно бренд сможет адаптироваться к требованиям потребителей.