Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
FAW Hongqi представил новый электрический седан Tiangong 05 с ценой от 159 800 юаней
Модель призвана улучшить положение бренда на внутреннем рынке и предлагает ряд современных технологий.

Китайский бренд FAW Hongqi, известный в Поднебесной своим долгим наследием, запустил продажи нового электрического седана Tiangong 05. Со стартовой ценой 159 800 юаней (1.885.640 руб. по курсу на 26.02.2025), этот автомобиль нацелен на укрепление позиций компании на внутреннем рынке, который сталкивается с жесткой конкуренцией.

С момента своего основания в 1958 году Hongqi производил автомобили для высших эшелонов власти, но в последние десятилетия бренд адаптировался к запросам массового потребителя. В 2023 году была создана новая линейка Hongqi New Energy, которая должна была включать 15 различных моделей. Однако первый электромобиль, EH7, оказался неудачным, что побудило компанию срочно реагировать на ситуацию.

Tiangong 05 стал ответом на необходимость улучшения продаж. Этот седан отличается современным дизайном: острые фары заменили более традиционные элементы, а передний бампер получил прямоугольный воздухозаборник. Интересно, что красная полоса на капоте отсылает к историческому наследию бренда.

Габариты Tiangong 05 составляют 4820 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1480 мм в высоту, с колесной базой 2900 мм. Автомобиль имеет коэффициент лобового сопротивления 0,213 Cd, что указывает на его аэродинамические качества. Внутри Tiangong 05 предлагает четыре варианта цветового оформления и большой 15,6-дюймовый дисплей, заменяющий традиционную приборную панель.

Что касается технологий, Tiangong 05 использует систему вождения L2.9, поддерживающую функцию Navigation On Autopilot. Эта функция позволяет автомобилю перемещаться автономно, хотя водителю все равно нужно следить за дорогой. Автомобиль оснащен 23 датчиками и процессором Snapdragon Ride, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта.

Tiangong 05 доступен с двумя вариантами батарей: 62 кВт•ч для запаса хода 550 км и 85 кВт•ч для 750 км. Оба варианта можно зарядить с 10 до 80% всего за 20 минут. В будущем планируется выпустить более дорогую версию на базе платформы 900V с запасом хода до 850 км, но подробности пока отсутствуют.

С ценами, начинающимися от 159 800 юаней и достигающими 185 800 юаней (2.192.440 руб. по курсу на 26.02.2025) в топовой комплектации, Tiangong 05 выглядит более доступным вариантом по сравнению с EH7. Однако на рынке он столкнется с жесткой конкуренцией от таких моделей, как BYD Han и Xpeng P7+. Фактически, успех Hongqi New Energy в значительной степени зависит от того, насколько быстро и эффективно бренд сможет адаптироваться к требованиям потребителей.

#китай #электромобили #hongqi #tiangong 05
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хоррор «Обезьяна» собрал 14,2 миллиона долларов за первые выходные в американском прокате
3
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
9
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
+
Создателями биткоина являются программисты Б.Коэн и Л.Сассемен, сообщает АиФ со ссылкой на хакеров
1
Rockstar переименовала устаревшую версию GTA V на ПК в Grand Theft Auto V Legacy
1
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
+
Портал GSMArena сравнил Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в серии тестов
+
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
+
Oppo анонсировала флагманы Find X8 Ultra и Find X8 Next с акцентом на ночную съёмку
+
Мокринский виадук в Чувашии планируют благоустроить до 2030 года
+
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
Путин заявил, что Россия готова сократить оборонные расходы на 50% вместе с США
+
Amazfit выпустила обновление для смарт-часов T-Rex 3
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Внедорожник Audi SQ9 сфотографировали в процессе тестирования
+
Casio выпустила новую модель наручных часов G-Shock GMD-B300SC
+

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
17
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
4
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
22
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
12
Краткий обзор онлайн-шутера Due Process
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
+

Сейчас обсуждают

VRoman
19:33
Да впринципе большенству 64 ROP хватит. Это ограничит максимальные FPS, но совершенно не затронет минимальные. Поскольку AMD целится на лучшее соотношение цены и производительности, то это оправданное...
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
ЧatoБoт
19:31
Серёжка, да, я Бот, адское детище RuGPT. З.Ы. Какой стране принадлежат Крым, а так же Донецк, Луганск, Мариуполь?
Совбез ООН принял предложенный США проект резолюции по установлению мира на Украине
Nvidia&Intel Hater
19:30
и к пациенту 3050
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Николай Новичков
19:23
Ох. Типа вот у меня в старом компе слай из 1080ти стоит. Асус предлагает мне их выкинуть и купить 3060? А с какого рожна? Ну, это же предложение надо подкрепить чем то. Ну скидку в 50% например при пр...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Type
19:22
За что его посадят? Я тут не давно сижу
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Мексиканец Грязный
19:17
Как утомили писать эти псевдописатели! Вы хоть читаете то что кидаете людям?! Отношение к читателю просто поганое. Во всем тексте версии андроидавто пляшут - то 18.3, то 13.8...
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
[Zero]
19:16
При похудении как бы тоже важно набирать норму белка. А сокращать надо в первую очередь простые углеводы.
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
VRoman
19:15
Софтом они запросто могут изменить момент зажигания, задережать его на несколько градусов. Тем самым облегчить нагрузку на поршень и кольца в ущерб экономичности и мощности двигателя. Тут будет работа...
Два внедорожника Kia отзывают из-за серьёзной проблемы с двигателем
Snooper
19:08
"Министр торговли Говард Лютник также выразил недовольство действующей программой EB-5, назвав ее полной притворства и жульничества, а также способом получить гражданство по низкой цене." Подходит му...
Трамп анонсировал "золотую карту" за $5 000 000, которая открывает путь к получению гражданства США
VRoman
19:06
Для хранения фильмов не покупают топовые SSD. Там любой дешёвый SSD с выской линейной скоростью подойдёт. А отзывчивость и ощущение скорости в повседневных задачах как раз и зависят от мелкоблочки и з...
Samsung представила PCIe 5.0 твердотельные накопители 9100 Pro со скоростью до 14,8 ГБ/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем