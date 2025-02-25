DC Studios ведет активные переговоры с Rocksteady и NetherRealm о создании новых видеоигр на основе комиксов. Это сотрудничество стало возможным благодаря обновленной стратегии студии, направленной на интеграцию игр в общую вселенную DC.

DC Studios активно работает над расширением своего присутствия в мире видеоигр. На недавней встрече с прессой представители студии сообщили о переговорах с двумя известными разработчиками — Rocksteady и NetherRealm. Это сотрудничество стало частью нового подхода к созданию взаимосвязанной вселенной, в которой игры будут играть значимую роль наряду с фильмами и сериалами.

На встрече Джеймс Ганн, соруководитель DC Studios, отметил, что обсуждения с руководителем Warner Bros. Games Дж. Б. Перреттом стали важной вехой для студии. Ганн и его команда активно взаимодействуют с разработчиками, обсуждая потенциальных персонажей и истории, которые могут быть интересны как фанатам, так и самим студиям.

Ганн упомянул, что проекты находятся на самых ранних стадиях разработки. Он также добавил, что фанаты не увидят результатов этих усилий в ближайшее время, ожидая первые намеки на новые игры через пару лет. В то же время, отсутствие конкретных деталей о будущих проектах оставляет много вопросов. Например, фанаты долго ждали продолжения серии Injustice, но вместо этого получили менее успешные Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League.

Эти последние проекты не оправдали ожиданий, и в результате Warner Bros. Games столкнулась с серьезными проблемами. Генеральный директор компании покинул свой пост после неудач с указанными играми. Конкуренция с Marvel на игровом рынке обострилась, и DC Studios осознает необходимость создания качественного контента, чтобы вернуть доверие поклонников.

Среди слухов о новых играх упоминаются проекты, связанные с Бэтменом. Учитывая успешные выпуски игр о Темном Рыцаре в прошлом, у DC Studios есть надежда, что новые разработки смогут удовлетворить ожидания аудитории и вернуть интерес к вселенной DC в формате видеоигр.