Bugatti представила новый пакет Equipe Pur Sang для своего гиперкара Tourbillon, добавляющий восемь выхлопных труб и другие визуальные улучшения. Стоимость пакета составляет $240,000, что подчеркивает эксклюзивность данного предложения.

Компания Bugatti продолжает радовать своих клиентов уникальными предложениями, на этот раз представив пакет Equipe Pur Sang для модели Tourbillon. Этот пакет привлекает внимание не только своим дизайном, но и ценой, которая превышает стоимость многих новых спортивных автомобилей.

Пакет Equipe Pur Sang включает в себя восемь выхлопных труб, что является значительным изменением по сравнению со стандартной двойной системой. Каждая сторона автомобиля теперь имеет по четыре трубы, что делает Tourbillon не только более выразительным, но и, возможно, самым экстравагантным гиперкаром в линейке Bugatti. Утечка изображений, опубликованная в Instagram, позволила взглянуть на новшества, которые, как утверждается, были получены из конфигуратора бренда.

Кроме новой конфигурации выхлопа, пакет предлагает переработанный передний бампер с измененной формой воздухозаборников и более обтекаемым сплиттером. Сзади авто можно увидеть диффузор в цвет кузова и тонкие плавники, которые придают дополнительную динамику. Рендеры показывают Tourbillon в матовом красном цвете с акцентами из углеродного волокна, что подчеркивает его спортивный характер.

Логотип Equipe Pur Sang находится на видных местах, включая радиаторную решетку и заднее крыло, что добавляет индивидуальности. Название пакета отсылает к Veyron 16.4 Pur Sang, но новая версия отличается более сдержанным дизайном.

Внутри автомобиля дизайнеры также сделали акценты на уникальности, добавив значки Equipe Pur Sang на подголовники и приборную панель. Новый цвет Aerolithe в сочетании с отделкой из углеродного волокна и матовым красным создает стильный и современный интерьер.

Несмотря на все визуальные изменения, производительность Tourbillon остается на уровне 1775 л.с., что обеспечивается атмосферным V16 и тремя электродвигателями. Это говорит о том, что Bugatti сосредоточилась на эстетике, а не на технических улучшениях.

Цена пакета Equipe Pur Sang составляет $240.000, что делает его более дорогим, чем многие новые спортивные автомобили, включая Porsche 911 GT3. Это подчеркивает, что для владельцев Bugatti важна не только скорость, но и уникальность их автомобилей. Интересно, сколько из 250 владельцев Tourbillon решат обновить свои машины до версии Equipe Pur Sang, и какие еще эксклюзивные пакеты предложит Bugatti в будущем.