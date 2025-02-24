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Corsair опровергла свои прогнозы о сроках релиза Grand Theft Auto 6 на ПК
Компания Corsair сначала предположила, что Grand Theft Auto 6 выйдет на ПК в начале 2026 года. Однако позже она уточнила, что эта информация не основана на фактах и не имеет подтверждения от разработчиков.

Сроки выхода Grand Theft Auto 6 (GTA 6) на ПК вновь стали предметом активных обсуждений в игровом сообществе. В недавнем отчете о доходах компания Corsair сделала заявление о том, что игра может выйти на ПК в начале 2026 года. Однако вскоре после этого представители Corsair отметили, что такая информация была лишь предположением, а не официальным заявлением.

Финансовый вице-президент Corsair, Рональд ван Вин, высказался о возможной дате выхода GTA 6 во время отчета о доходах. Он предположил, что релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится осенью 2025 года, а версия для ПК появится чуть позже. Это заявление вызвало интерес у геймеров, но вскоре стало ясно, что у компании нет конкретной информации о дате выхода.

В разговоре с IGN представители Corsair подтвердили, что не имели никаких деталей от Rockstar Games или Take-Two Interactive. Ван Вин подчеркнул, что их прогнозы были основаны на предположениях, а не на фактических данных. Важно отметить, что GTA 6 — это одна из самых ожидаемых игр, что делает такие обсуждения особенно актуальными.

Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, также оставил вопрос о выходе игры на ПК открытым. Он указал на то, что Rockstar традиционно сначала выпускает свои игры на консолях, а затем на ПК. Например, Civilization 7 вышла на всех платформах одновременно, но это не всегда бывает с играми от Rockstar.

Зельник также добавил, что запуск GTA 6 может значительно повлиять на продажи консолей. Он считает, что крупные релизы игр обычно способствуют росту интереса к новым игровым системам.

#rockstar games #gta 6 #corsair #видеоигры #пк #релиз
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