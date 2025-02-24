Этот автомобиль, спонсируемый концертом, продемонстрировал свои возможности в танце с роботами.

На фоне ярких огней Олимпийского спортивного центра Ханчжоу прошел первый концерт Эда Ширана в рамках его мирового турне. В это же время компания Zeekr Intelligent Technology представила свою новую модель — Zeekr 007GT, которая стала частью этого события.

Zeekr 007GT позиционируется как «технологичное купе Shooting Brake». Длина кузова составляет 4864 мм, а колесная база — 2925 мм, что обеспечивает просторный интерьер и хорошую управляемость. Автомобиль унаследовал преимущества шутинг-брейков, при этом стал более легким и гибким в управлении.

Модель оснащена двигателем с общей мощностью 475 кВт и двумя версиями аккумулятора: 75 кВт•ч и 100 кВт•ч. Быстрая зарядка достигает 5,5C, что позволяет водителям минимизировать время, затрачиваемое на подзарядку. Запас хода на чистой электроэнергии достигает 825 км, что делает этот автомобиль подходящим для длительных поездок.

В рамках концерта был продемонстрировал «танец машин» с участием интеллектуальных роботов и роботов-собак.



