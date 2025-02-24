LG Display начала массовое производство первого в мире 40-дюймового автомобильного дисплея, который устанавливается в электроседан Sony Honda Afeela.

Компания LG Display представила 40-дюймовый дисплей, который устанавливается в электрическом седане Sony Honda Afeela.

Новый дисплей типа «стойка-стойка» (P2P) охватывает пространство между водителем и пассажиром, позволяя одновременно отображать множество функций, таких как навигация, управление климатом и мультимедиа. Инновационная технология коммерчески-переключаемого режима конфиденциальности (SPM) обеспечивает безопасность во время вождения, скрывая содержимое экрана от водителя, когда пассажир смотрит фильм.

Кроме того, дисплей использует локальное затемнение, что снижает энергопотребление на 30% и уменьшает тепловыделение на 15%. Это особенно актуально для электрических автомобилей, где эффективность батареи играет ключевую роль. Интеграция искусственного интеллекта позволяет отображать данные о вождении в реальном времени, включая навигацию и мониторинг слепых зон.

Управление функциями стало более интуитивным благодаря снижению количества физических кнопок на 70%. Пользователи могут управлять дисплеем с помощью жестов и голосовых команд.