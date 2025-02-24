Компания Stellantis патентует формулу шин на основе яичной скорлупы

Автопроизводитель Stellantis получила патент на уникальную формулу шин. Вместо традиционных наполнителей, таких как технический углерод, компания использует оксид кальция, извлеченный из яичной скорлупы. Это решение направлено на сокращение выбросов пыли от шин и уменьшение их воздействия на окружающую среду.

В обычных шинах наполнители, такие как технический углерод и кремний, играют важную роль в повышении их долговечности и сцепления с дорогой. Однако, по мере износа, они выделяют мелкие частицы, что усугубляет проблему загрязнения воздуха. Исследования показывают, что пыль от шин является значительным источником твердых частиц в атмосфере, что побуждает производителей искать более устойчивые альтернативы.

Патент Stellantis описывает процесс получения оксида кальция из яичной скорлупы, которая в основном состоит из карбоната кальция. Для этого скорлупу промывают в ацетоне и подвергают воздействию высоких температур, что приводит к разложению и выделению углекислого газа. Полученный CaO затем измельчается до состояния, подходящего для использования в производстве шин.

Использование яичной скорлупы в шинных составах позволяет компании достигать баланса между производительностью и экологической устойчивостью.