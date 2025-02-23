Компания Intel подтвердила, что ее новый процесс 18A готов к запуску, что может изменить рынок полупроводников. Ожидается, что первые чипы появятся в продаже к середине 2025 года.

Intel объявила о завершении разработки своего нового производственного процесса 18A, который, по мнению компании, может стать значительным шагом вперёд для её литейного подразделения. Этот процесс вызвал много обсуждений в индустрии и среди политиков, подчеркивая важность для будущего компании.

Путь к реализации 18A оказался не простым. Intel столкнулась с различными трудностями, особенно с процессами, такими как Intel 4 (7 нм), которые снизили производительность. Тем не менее, 18A стал проектом, который должен был вернуть Intel на конкурентный уровень. С внедрением технологии RibbonFET GAA и высокой плотностью кристаллов, 18A может стать серьезным соперником для таких компаний, как TSMC.

Ожидается, что первая интеграция 18A произойдет в мобильных SoC Intel Panther Lake и серверных CPU Clearwater Forest Xeon. Также ходят слухи, что новое поколение графических процессоров Celestial dGPU будет использовать этот процесс. Хотя пока неясно, какие компании будут партнерами Intel, известно, что Broadcom и другие компании заинтересованы в сотрудничестве. Запуск 18A запланирован на первую половину 2025 года, и, если всё пройдет успешно, процесс должен начать действовать к середине года.