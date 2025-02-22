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Дара Хосровшахи: Tesla не намерена сотрудничать с компанией Uber в разработке беспилотных такси
Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания Маска стремится развивать свои технологии самостоятельно, что может привести к возникновению конкуренции.

В недавнем интервью Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber, поделился мнением о перспективах сотрудничества с Tesla в области беспилотных такси. По его словам, компания Маска стремится развивать свои технологии самостоятельно, что может привести к возникновению конкуренции.

Хосровшахи отметил, что у него состоялись несколько разговоров с Илоном Маском, но сотрудничество в области беспилотных такси не состоится. Это даст возможность Uber и Tesla конкурировать друг с другом, особенно в Остине, где обе компании планируют запуск своих услуг. Генеральный директор подчеркнул, что создание платформы Uber для владельцев Tesla могло бы повысить интерес к экосистеме автономного вождения, поскольку спрос на такие услуги часто колеблется.

Uber активно продвигает свою стратегию автономного вождения, сотрудничая с различными автопроизводителями и инвестируя в новые технологии. Несмотря на сомнения инвесторов по поводу устойчивости бизнес-модели Uber, компания продолжает развивать свои инициативы. В следующем месяце Uber и Waymo намерены запустить в Остине сервис беспилотных автомобилей, а этим летом планируется расширение на рынок Атланты.

#tesla #uber #беспилотные технологии #дара хосровшахи
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