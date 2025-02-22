Компания Skyworth анонсировала запуск нового мини-светодиодного телевизора A5F Pro, который поступит в продажу 7 марта.

Skyworth, известный производитель электроники, готовится к выпуску своего нового мини-светодиодного телевизора A5F Pro. A5F Pro доступен в четырех размерах: 65, 75, 85 и 100 дюймов. Он использует инновационную «технологию верхнего экрана», разработанную совместно с BOE, которая включает 1056 светодиодных секций QD-Mini. Это обеспечивает поддержку 99% цветовой гаммы DCI-P3 и частоту обновления 288 Гц, что делает изображение четким и насыщенным.

Телевизор также оснащен первым в мире ультрачёрным широкоугольным экраном, который имитирует вид бумаги. Он включает несколько слоев, таких как антибликовый и компенсационный, что позволяет сохранять высокую контрастность даже при ярком освещении. Уникальность A5F Pro заключается в способности отображать цвета без искажений под любым углом, что обычно характерно для OLED-технологий.

Дополнительно, A5F Pro имеет встроенный чип AI для улучшения качества изображения и звуковую панель мощностью 200 Вт, сертифицированную Harman Kardon. Эта панель поддерживает многоканальный звук и функции кинотеатра.