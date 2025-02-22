Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией) на этой неделе представила свою защиту в судебном разбирательстве, касающемся загрузки 82 ТБ пиратских материалов для обучения модели ИИ LLaMA. В своих аргументах Meta заявила, что не передавала эти материалы другим пользователям, что может изменить подход к делам о нарушении авторских прав.

На фоне растущих споров о правомерности использования защищенных материалов для обучения искусственного интеллекта, компания Meta* представила свою позицию в суде. Вопрос касается загрузки значительного объема контента, который охраняется авторским правом и того, как это может повлиять на будущее регулирования в области интеллектуальной собственности.

Meta загрузила 82 ТБ материалов из так называемой «теневой библиотеки» для обучения своей модели LLaMA. Хотя компания признает, что использовала этот контент, она утверждает, что не осуществляла обмен файлами с другими пользователями, что могло бы повлечь за собой обвинения в распространении пиратского контента. В юридических документах адвокаты Meta подчеркивают отсутствие доказательств, подтверждающих, что компания делилась загруженными материалами.

При этом Майкл Кларк, отвечающий за управление проектами в Meta, дал показания о том, что компания приняла меры для минимизации случаев распространения торрентов. Однако он уклонился от ответа на вопрос о причинах таких действий, сославшись на адвокатскую тайну. Это создает впечатление, что Meta пытается ограничить распространение защищенного контента, но до сих пор не предоставила убедительных доказательств своей полной добросовестности.

Интересно, что внутреннее сообщение от исследователя Meta Фрэнка Чжана намекает на возможные попытки компании скрыть активность торрентов на своих серверах. Это может указывать на осознание рисков, связанных с отслеживанием распространения защищенного контента.

Если защита Meta окажется успешной, это может привести к новым прецедентам в области авторского права. В частности, вопрос о том, является ли сама загрузка контента незаконной, может стать основой для пересмотра многих дел, связанных с нарушением авторских прав. Однако критики утверждают, что компания фактически участвует в незаконной пиринговой сети, что ставит под сомнение ее намерения и действия.

Сейчас Meta не комментирует обвинения в том, что ей было известно о возможном обмене данными во время загрузки. Это молчание может свидетельствовать о том, что компания стремится избежать дальнейших осложнений в судебных разбирательствах.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией