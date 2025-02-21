Владимир Путин заявил, что боеголовки системы "Орешник" могут выдерживать температуры, аналогичные солнечным. Это стало возможным благодаря новым материалам, разработанным российскими специалистами.

На Форуме будущих технологий президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о боеголовках системы "Орешник". Он отметил их уникальные свойства, которые позволяют им выдерживать экстремальные температуры.

Путин сообщил, что боеголовки "Орешника" обладают способностью противостоять температурам, равным солнечным. Он напомнил, что идеи создания таких систем начали развиваться еще в 80-х годах, но тогда не хватало необходимых материалов. По его словам, старые технологии не могли выдерживать высокие температуры, что ограничивало их применение.

Сегодня ситуация изменилась благодаря новым российским материалам, которые позволили достичь таких характеристик. Путин также акцентировал внимание на важности работы специалистов, которые разработали материалы для современных самолетов, таких как МС-21-300. Он призвал к продолжению совместных усилий в других областях, подчеркивая, что только так можно добиться успеха в технологическом развитии страны.