Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Владимир Путин заявил, что боеголовки системы "Орешник" могут выдерживать температуры, аналогичные солнечным. Это стало возможным благодаря новым материалам, разработанным российскими специалистами.

На Форуме будущих технологий президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о боеголовках системы "Орешник". Он отметил их уникальные свойства, которые позволяют им выдерживать экстремальные температуры.

Путин сообщил, что боеголовки "Орешника" обладают способностью противостоять температурам, равным солнечным. Он напомнил, что идеи создания таких систем начали развиваться еще в 80-х годах, но тогда не хватало необходимых материалов. По его словам, старые технологии не могли выдерживать высокие температуры, что ограничивало их применение.

Сегодня ситуация изменилась благодаря новым российским материалам, которые позволили достичь таких характеристик. Путин также акцентировал внимание на важности работы специалистов, которые разработали материалы для современных самолетов, таких как МС-21-300. Он призвал к продолжению совместных усилий в других областях, подчеркивая, что только так можно добиться успеха в технологическом развитии страны.

#технологии #путин #орешник #материалы #боеголовки
8
Показать комментарии (8)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
7
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
1
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
2
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
3
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
GTA 5 получит некст-ген обновление для ПК 4 марта – появится новый контент и системные требования
3
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
2
В Китае представлен люксовый седан Maextro S800 в качестве конкурента Maybach
+
VideoCardz: рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми
3
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
4
В Амурской области к 2028 году появится новая ТЭС на 450 МВт
+

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
26
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
9
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
14
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
31
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
44
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
28
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
4
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
21:59
Маэстро, Вы перешли все грани с этим Вашим/нашим боярышником. Колумбийские наркокартели Вам этого никогда не простят.
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
21:59
Шешандопуло апшерноское прекращай деградировать со своим тупым ИИ. я тебя предупреждал
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
Маэстро
21:53
Гавно этот Ютуб. У Рутуба картинка лучше и звук изящней.
YouTube подтверждает наличие проблем с загрузкой видео и уже работает над их решением
Nvidia&Intel Hater
21:51
Плохие блогеры.вот так именно они и поступили с супер картой 3050,которая озаряет все вокруг своей мощой,но злые хейтеры ее почему то сравнивают с куском кала и приводят видосы с помойки.Лживые злые а...
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
unhurtable
21:49
А зачем нужен сортир с фундаментом? Даже хозпостройки по большому счету фундамента полноценного не требуют как и баня - типовой сруб если, тепличка в 50 квадратов для большинства тоже чудо удивительно...
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
VermeeY
21:47
так точно.
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
ЧatoБoт
21:44
Реакция каклов и прочих трусикеров на этот пост:
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
PanzerK
21:42
Ну как видим AMD и годы не помогают... А косяки у Intel не только в играх, даж браузер глючит периодически, не говоря уже о видеоплеерах, хотя вероятно оттого браузеры и корячит что с аппаратным уско...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
Маэстро
21:36
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
SekaZzZ34
21:36
Ты то и рассказать решил про дебильные дрова, в свете последних событий? Я уже остальное у куртки не вспоминаю. Вообще обратись к костоправа, "пианист"
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем