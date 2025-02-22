Современные угрозы на поле боя, такие как дроны и крылатые ракеты, требуют новых решений в области противовоздушной обороны.

С изменением тактики ведения войны и появлением новых угроз, противовоздушная оборона претерпевает значительные изменения. Дроны и крылатые ракеты становятся основными вызовами для армий, и традиционные методы защиты требуют пересмотра.

Системы противовоздушной обороны на основе пушек, такие как Skynex, CIWS и Skyranger, снова становятся актуальными. Эти технологии предлагают более быстрые и экономически эффективные решения по сравнению с ракетными системами, которые часто имеют высокую стоимость и ограниченные запасы. Например, Skynex использует 35-мм боеприпасы с воздушным подрывом, что позволяет уничтожать дроны и ракеты, не позволяя им достичь своих целей. Полностью автоматизированная система управления огнем обеспечивает быструю реакцию и высокую точность, что критически важно в условиях боя.

CIWS, или система ближнего боя, представляет собой последнюю линию обороны для военных кораблей. Она использует 20-мм пушку Гатлинга, способную производить более 4500 выстрелов в минуту. Это создает плотный огневой заслон, который эффективно нейтрализует приближающиеся угрозы, такие как ракеты и самолеты. В условиях, когда каждая секунда на счету, такая скорость реакции становится решающим фактором.

Skyranger, мобильная зенитная система, устанавливается на бронированные машины и предназначена для борьбы с роями дронов и низколетящими самолетами. Оборудованная 30-мм или 35-мм пушками, она защищает передовые войска и стратегически важные объекты, обеспечивая гибкость и мобильность на поле боя.

В отличие от ракет, артиллерийские системы могут вести огонь многократно и не требуют длительной перезарядки. Это делает их более удобными в использовании, особенно в условиях интенсивных боевых действий. Возвращение противовоздушной обороны на основе пушек подчеркивает необходимость адаптации к новым вызовам, с которыми сталкиваются современные армии.



