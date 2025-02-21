В Китае разразился скандал из-за установки поддельных динамиков Bowers & Wilkins в автомобилях Volvo. Владельцы автомобилей сообщают о проблемах с качеством и маркировкой аудиосистем.

Ситуация с подделкой динамиков Bowers & Wilkins в автомобилях Volvo в Китае привлекла внимание местных СМИ и вызвала недовольство среди владельцев. Проблема всплыла, когда один из клиентов заметил отличия в своем автомобиле S60 по сравнению с другими аналогичными моделями.

Владельцы автомобилей обнаружили, что вместо оригинальных динамиков Bowers & Wilkins в их машинах установлены поддельные версии с названием «Bowers VVilkins», где вместо буквы «W» использованы две буквы «V». Также хрустальный переключатель передач не имел подсветки, что также вызвало вопросы. Когда клиент обратился к дилеру для выяснения ситуации, тот не смог объяснить разницу между оригинальными и поддельными динамиками, утверждая, что звук все равно остается качественным.

После того как информация попала в социальные сети, выяснилось, что это не единичный случай. Другие владельцы также сообщили о наличии динамиков с неправильной маркировкой, включая варианты «Bovvers Wilkins». Это создало волну недовольства среди клиентов, и вскоре китайское подразделение Volvo выпустило официальное заявление. В нем компания извинилась за возникшие неудобства и сообщила о начале расследования, а также пообещала усилить контроль за работой авторизованных дилеров, чтобы защитить права своих клиентов.