Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Stellantis планирует внедрить 3-й уровень автономности с помощью технологии STLA AutoDrive
Stellantis представила свою новую систему STLA AutoDrive, которая обеспечит 3-й уровень автономности для нескольких брендов. Несмотря на готовность технологии, запуск откладывается из-за недостатка спроса на автономное вождение.

Stellantis анонсировала новую технологию STLA AutoDrive, которая позволит автомобилям таких марок, как Jeep и Dodge, достигнуть 3-его уровня автономности. Эта система даст возможность водителям отвлекаться от управления и заниматься другими делами, однако запуск технологии пока откладывается.

Система STLA AutoDrive представляет собой значительное улучшение по сравнению с существующими решениями на рынке. В настоящее время большинство автомобилей имеют полуавтономные системы 2-го уровня, которые требуют от водителя постоянного внимания. В отличие от них, системы 3-го уровня позволяют водителям выполнять другие задачи, пока автомобиль управляет движением.

Нед Курик, главный инженер Stellantis, отметил, что цель этой технологии — оптимизировать время, проводимое за рулем. Он добавил, что STLA AutoDrive может сделать поездки более приятными и эффективными, позволяя людям сосредоточиться на других делах. Однако, несмотря на готовность системы, Stellantis решила отложить ее запуск. Дэн Рид, представитель компании, объяснил, что текущий рынок для автономного вождения третьего уровня еще недостаточно развит, и компания предпочитает дождаться более подходящих условий для внедрения.

Среди интересных аспектов системы — возможность адаптации STLA AutoDrive для работы на бездорожье. Это поднимает вопросы о том, насколько эффективно такая система сможет справляться со сложными условиями, требующими навыков водителя. Тем не менее, Stellantis имеет амбициозные планы по расширению возможностей своей технологии, что может изменить подход к автономному вождению в будущем.

#автономное вождение #stellantis #jeep #dodge #stla autodrive
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
5
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
15
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
2
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
1
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
2
Строительство завода по производству чипов в США обходится вдвое дороже и дольше, чем на Тайване
+
Ремастер Fallout New Vegas создают на движке The Sims 2
1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
NORAD сообщает об обнаружении самолета ВКС РФ около побережья Аляски
+
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
2
25 февраля на рынок выйдет внешняя графическая док-станция ASUS ROG XG Mobile
+
Прогнозируется новый стандарт экранов смартфонов среднего и топового классов в 2025 году
1
GTA 5 получит некст-ген обновление для ПК 4 марта – появится новый контент и системные требования
3
В Китае представлен люксовый седан Maextro S800 в качестве конкурента Maybach
+

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
19
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
14
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
30
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
21
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
24
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
4
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
4
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1

Сейчас обсуждают

DIP32
17:20
Как же бесит вся эта LGBT подсветка, когда компьютер превращается в новогоднюю ёлку. Бесконечные кривые бесполезные обновления Винды, постоянно исправляющие то, что они сами же в прошлый раз и сломали...
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
OgoGoLog
17:17
"А представьте, что вам сегодня 15 лет. Семь лет назад вы сидели голой попой в песочнице и куличики лепили." Не хочу тебя расстраивать, но 8 лет - это уже первый - второй класс школы... но голой попой...
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
ebatorуа
17:14
10:55 21.02.2025 МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины.
CNN: Сегодня могут остаться без работы 50 тыс сотрудников Пентагона
VRoman
17:08
Удивительно, что нехватающие 4,7% процента ROP снижают число кадров сразу на 5-8%. Неужели производительность топовой видюхи Хуанга так сильно ограничена низким соотношением числа ROP к числу ядер? Ес...
У видеокарт GeForce RTX 5090 SOLID от ZOTAC может не хватать блоков ROP
AnLesha
17:06
Подумаю над этим) Спасибо
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Куйбышев
16:59
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
slikts
16:56
Что минусуете, жрать хочется!
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
MrPegge
16:54
Демократы демократически возмущаются
В США участились акции вандализма на объектах Tesla
slikts
16:53
В страну 404 их; дать луки.
CNN: Сегодня могут остаться без работы 50 тыс сотрудников Пентагона
MrPegge
16:46
А больше никто не умеет.
У видеокарт GeForce RTX 5090 SOLID от ZOTAC может не хватать блоков ROP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем