Stellantis представила свою новую систему STLA AutoDrive, которая обеспечит 3-й уровень автономности для нескольких брендов. Несмотря на готовность технологии, запуск откладывается из-за недостатка спроса на автономное вождение.

Stellantis анонсировала новую технологию STLA AutoDrive, которая позволит автомобилям таких марок, как Jeep и Dodge, достигнуть 3-его уровня автономности. Эта система даст возможность водителям отвлекаться от управления и заниматься другими делами, однако запуск технологии пока откладывается.

Система STLA AutoDrive представляет собой значительное улучшение по сравнению с существующими решениями на рынке. В настоящее время большинство автомобилей имеют полуавтономные системы 2-го уровня, которые требуют от водителя постоянного внимания. В отличие от них, системы 3-го уровня позволяют водителям выполнять другие задачи, пока автомобиль управляет движением.

Нед Курик, главный инженер Stellantis, отметил, что цель этой технологии — оптимизировать время, проводимое за рулем. Он добавил, что STLA AutoDrive может сделать поездки более приятными и эффективными, позволяя людям сосредоточиться на других делах. Однако, несмотря на готовность системы, Stellantis решила отложить ее запуск. Дэн Рид, представитель компании, объяснил, что текущий рынок для автономного вождения третьего уровня еще недостаточно развит, и компания предпочитает дождаться более подходящих условий для внедрения.

Среди интересных аспектов системы — возможность адаптации STLA AutoDrive для работы на бездорожье. Это поднимает вопросы о том, насколько эффективно такая система сможет справляться со сложными условиями, требующими навыков водителя. Тем не менее, Stellantis имеет амбициозные планы по расширению возможностей своей технологии, что может изменить подход к автономному вождению в будущем.