Maextro S800, представленный в Китае, обещает стать серьезным соперником для Mercedes-Maybach. Седан предлагает различные варианты силовых агрегатов и уникальные технологии.

На китайском рынке появился новый люксовый седан Maextro S800, который нацелен на конкуренцию с такими именитыми моделями, как Mercedes-Maybach S-Class.

Maextro S800 — это результат сотрудничества между Huawei и JAC, который ранее производил автомобили для Nio. В рамках этого альянса JAC отвечает за разработку шасси, а Huawei предоставляет свои высокотехнологичные решения. Официальная презентация состоялась 20 февраля, и S800 уже успел привлечь внимание благодаря своим характеристикам.

Седан достигает длины 5480 мм и может похвастаться мощностью до 635 кВт (852 л. с.). Maextro предлагает как полностью электрическую версию, так и вариант с расширенной трансмиссией, что позволяет покупателям выбирать между различными конфигурациями. В зависимости от выбранной версии, мощность может варьироваться от 480 до 1300 л. с.

Что касается технологий, S800 оснащен 32 датчиками ADAS, включая четыре LiDAR, которые значительно улучшают его способность обнаруживать препятствия и анализировать дорожные условия. Система восприятия дороги автоматически регулирует крутящий момент и рулевое управление, что повышает безопасность и комфорт при вождении.

Активная подвеска позволяет автомобилю адаптироваться к неровностям дороги, а система рулевого управления четырьмя колесами обеспечивает отличную маневренность. Радиус поворота в обычных условиях составляет 5,05 метра, а в специальном режиме он может сокращаться до 3,8 метра. Также присутствует режим «ходьбы краба», который позволяет автомобилю двигаться боком до 16 градусов.

S800 поддерживает систему 800 В, что позволяет быстро заряжать аккумулятор емкостью 65 кВт•ч. Процесс зарядки с 10% до 80% занимает всего 10,5 минут, что значительно ускоряет подзарядку по сравнению с традиционными подходами.

Внешний вид Maextro S800 также заслуживает внимания. Автомобиль имеет двухцветную окраску и 20-дюймовые колеса с самоустанавливающимися колпаками. Размеры составляют 5480/2000/1536 мм, а колесная база равна 3370 мм, что делает его довольно просторным и комфортным.

Maextro S800 поступит в продажу в Китае в мае по цене от 1 до 1,5 млн юаней (136 тыс. – 205 тыс. долларов США).