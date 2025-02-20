Apple официально прекратила выпуск всех моделей iPhone с 64 ГБ встроенной памяти. С выходом iPhone 16e, 128 ГБ становится минимальным объемом для новых устройств.

Apple объявила о завершении производства iPhone с 64 ГБ встроенной памяти. Этот шаг стал важным этапом в эволюции смартфонов компании, которая теперь предлагает только устройства с большим объемом памяти.

С выходом iPhone 16e, базовая модель теперь включает 128 ГБ встроенной памяти. Это изменение касается не только новых моделей, но и всего модельного ряда. Последним устройством с 64 ГБ стал iPhone SE третьего поколения, который теперь снимается с производства. Новая политика Apple делает 128 ГБ стандартом, что значительно упрощает жизнь пользователям, которые часто сталкиваются с нехваткой места для хранения данных.

В дополнение к базовой версии на 128 ГБ, Apple также предложила модели с 256 ГБ и 512 ГБ памяти для тех, кто нуждается в большем объеме. Это решение отвечает растущим требованиям пользователей, которые используют смартфоны для хранения фотографий, видео и приложений. Например, с учетом того, что Apple Intelligence теперь требует больше памяти для своих функций, наличие достаточного объема встроенной памяти становится критически важным.

Ранее для работы Apple Intelligence использовалось 4 ГБ памяти, но с новыми функциями эта цифра возросла до 7 ГБ. Это изменение подразумевает следующее: требования к памяти будут только увеличиваться, что делает 128 ГБ минимальным объемом для комфортного использования.

Интересно, что iPad остается единственным устройством с 64 ГБ памяти в линейке Apple. Однако ожидается, что с выходом нового iPad 11 в конце года, все планшеты компании также перейдут на 128 ГБ в качестве базового варианта.