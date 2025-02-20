Kunos Simulazioni выпустила первое обновление контента для Assetto Corsa EVO, добавив новые автомобили и трассу. Патч версии 0.1.6 также включает множество улучшений и исправлений.

Сегодня Kunos Simulazioni, разработчики Assetto Corsa EVO, анонсировали первое обновление контента для игры. Патч версии 0.1.6 предлагает геймерам новые автомобили и трассу, а также значительные улучшения в игровом процессе, что должно повысить интерес к проекту.

Обновление включает Lancia Delta HF Integrale «Evoluzione 2» и Lamborghini Huracán STO. Lancia привлекает внимание своим ярким цветом «Giallo Ginestra» и способностью демонстрировать захватывающие дрифт-модели. Huracán STO, в свою очередь, создан для гонок и обеспечивает максимальную скорость и точность.

Игроки могут впервые опробовать трассу Fuji Speedway, которая выделяется своей технической сложностью и красивым видом на гору Фудзи. Каждый поворот требует концентрации, а прямые участки создают ощущение скорости.

Кроме новых автомобилей и трассы, обновление включает множество улучшений. Исправлены ошибки в генерации миниатюр, оптимизировано использование VRAM, а также улучшено поведение искусственного интеллекта. Например, исправлена задержка вращения камеры и обновлены настройки управления.





Графическая часть также получила обновления, включая переработку материалов автомобилей и улучшение дальности теней. Несмотря на то, что игра вышла в раннем доступе 16 января и получила смешанные отзывы, разработчики уверены в долгосрочном успехе проекта. В будущем планируется добавление новых автомобилей и трасс, а также улучшение поддержки VR.