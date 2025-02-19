Компания Niantic, известная благодаря Pokémon Go, рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения за 3,5 миллиарда долларов. Переговоры ведутся с компанией Scopely, и сделка может быть объявлена в ближайшие недели.

Niantic, разработчик знаменитой игры Pokémon Go, оказался в центре слухов о продаже своего подразделения видеоигр. По информации Bloomberg, компания ведет переговоры с Scopely о потенциальной сделке на сумму $3,5 миллиарда.

Niantic, основанная в 2010 году как внутренний стартап Google, стала независимой в 2015 году после реструктуризации. С момента выхода Pokémon Go в 2016 году, игра собрала более 6 миллиардов долларов, став одним из самых успешных проектов в истории мобильных игр. Однако, несмотря на этот успех, Niantic не смогла повторить его с последующими релизами.

Игры, такие как Harry Potter: Wizards Unite и NBA All-World, не оправдали ожиданий и закрылись всего через несколько лет. Даже новые проекты, такие как Monster Hunter NOW и Pikmin Bloom, не смогли достичь значительных финансовых результатов. Например, Pikmin Bloom принесла всего $44 миллиона долларов за два с половиной года.

С учетом этих неудач Niantic, похоже, ищет пути улучшения своей финансовой ситуации через продажу подразделения. Scopely, управляющая популярными мобильными играми, такими как Monopoly Go! и Marvel Strike Force, может стать новым домом для разработчиков Niantic. В 2023 году Scopely была приобретена Savvy Games Group за $4,9 миллиарда долларов, что указывает на растущий интерес к мобильным играм и их потенциалу на рынке.