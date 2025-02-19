Компания X, принадлежащая Илону Маску, ведет переговоры с инвесторами о привлечении 44 миллиардов долларов США. Эта сумма соответствует цене, по которой Маск приобрел компанию в 2022 году.

Социальная медиакомпания X, находящаяся под управлением Илона Маска, намерена привлечь значительные средства в размере 44 миллиардов долларов. Этот шаг становится важным этапом в истории компании, учитывая изменения, произошедшие после ее приобретения Маском.

По данным Bloomberg, текущие переговоры о финансировании могут привести к первому публичному раунду с момента приватизации компании. С момента поглощения X столкнулась с заметным падением числа пользователей и рекламодателей, что ставит под сомнение ее дальнейшее развитие. Интересно, что сумма финансирования соответствует цене покупки компании в 2022 году, что подчеркивает стремление Маска вернуть компанию к прежним показателям.

Несмотря на активные обсуждения, источники сообщают, что детали могут измениться, и компания не исключает возможности отказа от переговоров. В то же время Маск успешно привлек миллиарды долларов на частных рынках, что свидетельствует о его способности находить финансирование даже в сложных условиях.

Помимо этого, его новая компания xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, также ищет финансирование. Оценка xAI возросла, и компания планирует провести раунд финансирования с оценкой около 7,5 миллиардов долларов. X владеет акциями xAI на сумму примерно 6 миллиардов долларов, что добавляет интерес к будущим финансовым шагам Маска и его компаний.