Группа Renault разработала систему пожаротушения под названием «Fireman Access», направленную на повышение безопасности электромобилей. Эта инновация обещает сократить время тушения возгораний и уменьшить расход воды.
Система Fireman Access устанавливается на все электрические и подключаемые гибридные модели Renault. В отличие от традиционных методов, которые могут занимать часы, новая технология позволяет справляться с огнем за считанные минуты и использует в десять раз меньше воды. Конструкция включает липкий диск, который помещается над отверстием в аккумуляторе. При помощи давления от пожарного шланга диск вытесняется, позволяя воде быстро распространяться по ячейкам. Это решение разработано для предотвращения теплового разгона, который представляет собой серьезную угрозу. Renault предоставляет доступ к этой технологии другим производителям, чтобы они могли использовать ее в своих моделях. Подробности можно найти на официальном сайте компании.