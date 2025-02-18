Группа Renault представила систему пожаротушения «Fireman Access» для электромобилей, которая значительно улучшает безопасность. Теперь эта технология доступна для использования другими производителями автомобилей.

Группа Renault разработала систему пожаротушения под названием «Fireman Access», направленную на повышение безопасности электромобилей. Эта инновация обещает сократить время тушения возгораний и уменьшить расход воды.

Система Fireman Access устанавливается на все электрические и подключаемые гибридные модели Renault. В отличие от традиционных методов, которые могут занимать часы, новая технология позволяет справляться с огнем за считанные минуты и использует в десять раз меньше воды. Конструкция включает липкий диск, который помещается над отверстием в аккумуляторе. При помощи давления от пожарного шланга диск вытесняется, позволяя воде быстро распространяться по ячейкам. Это решение разработано для предотвращения теплового разгона, который представляет собой серьезную угрозу. Renault предоставляет доступ к этой технологии другим производителям, чтобы они могли использовать ее в своих моделях. Подробности можно найти на официальном сайте компании.