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Tesla активизирует усилия по выходу на индийский рынок
Tesla объявила о наборе сотрудников в Индии, что указывает на продвижение компании на местном рынке. Это решение последовало после встречи Илона Маска с премьер-министром Моди.

Tesla, под руководством Илона Маска, делает значительные шаги к выходу на индийский рынок, который является одним из крупнейших в мире. На этой неделе компания начала активный набор сотрудников, что говорит о готовности реализовать свои планы.

Объявления о вакансиях появились всего через несколько дней после встречи Маска с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Tesla на протяжении нескольких лет планирует открыть производственный завод в Индии, но ранее сталкивалась с трудностями, включая высокие импортные пошлины на электромобили, которые достигают 100%.

Нынешние вакансии охватывают как клиентские, так и технические позиции и размещены на сайте компании и в LinkedIn. Среди них есть должность управляющего магазином, который будет отвечать за продажи в Мумбаи. Маск ранее критиковал высокие пошлины, так как они затрудняют доступ Tesla к индийскому рынку. Однако местные автопроизводители выступают против смягчения пошлин, опасаясь, что это повлияет на их собственные планы по производству электромобилей.

#tesla #индия #маск #рынок электромобилей #импортные пошлины
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