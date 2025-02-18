Начало съемок третьей части франшизы «Дюна» запланировано на июнь 2025 года, что на год раньше ожиданий. Успех предыдущего фильма стал причиной ускорения процесса.

Режиссер Дени Вильнёв объявил о начале съемок третьей части «Дюны», которая носит название «Дюна: Мессия». Это событие стало неожиданным, так как ранее производство планировалось начать только в 2026 году.

Съемки начнутся в июне 2025 года, что на год опережает график. Успех второй части, вышедшей в марте 2024 года и получившей пять номинаций на «Оскар», вдохновил команду. В фильме вернутся известные актеры, такие как Тимоти Шаламе и Зендая. Также в проекте участвуют Ребекка Фергюсон, Джош Бролин и другие. Хотя точная дата выхода «Дюны: Мессия» еще не объявлена, ускорение съемок может привести к более ранней премьере. Вильнёв подчеркнул, что этот фильм станет завершающим в его интерпретации франшизы.