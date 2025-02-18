Lenovo ThinkBook Flip AI PC со складным экраном, вероятно, будет представлен на MWC 2025.

На выставке CES 2025 Lenovo привлекла внимание пользователей новинками в линейке ThinkBook. Особенно интерес представляет модель ThinkBook Plus Gen, которая предлагает пользователям уникальное решение со сворачиваемым экраном.

ThinkBook Plus Gen 6

А ThinkBook Flip AI PC отличается от своего предшественника ThinkBook Plus тем, что имеет конструкцию, позволяющую экран разложить. В новой модели его можно складывать, что превращает устройство из ноутбука в планшет.

В разложенном состоянии он предлагает эффект вертикального отображения, что делает его удобным для работы с документами или просмотра контента. Хотя подробности о характеристиках устройства, таких как процессор и объем памяти, пока не раскрыты, рендеры уже вызывают интерес. Lenovo вероятно планирует представить Flip AI PC на выставке MWC 2025, что может стать отличной возможностью для пользователей узнать больше о функционале и особенностях нового устройства.