Недавнее видео от Digital Dreams демонстрирует, как видеокарта Nvidia RTX 5090 может преобразить Skyrim с помощью более чем 3500 модов. Эти моды значительно улучшают визуальные эффекты, создавая уникальную атмосферу в игре.

Skyrim, выпущенный более 13 лет назад, по-прежнему привлекает внимание благодаря активному сообществу моддеров. С момента своего выхода игра получила более двух миллиардов модификаций, которые изменили ее облик и геймплей. Новые достижения в моддинге, такие как применение трассировки лучей, позволяют значительно улучшить визуальное оформление этого классического RPG.

В новом видео Digital Dreams показано, как RTX 5090 может раскрыть потенциал Skyrim с помощью огромного количества модов. С их помощью игра приобретает совершенно новый вид: текстуры становятся детализированными, а освещение — реалистичным. Например, листья деревьев теперь выглядят так, будто действительно они колышутся на ветру, а освещение создает эффект мягкой тени.





Моды не только улучшают графику, но и добавляют новые элементы в игру. Эффекты дыма и отражение на водной поверхности делают мир более живым. Каждое изменение, от облаков до текстур земли, добавляет глубины и атмосферы, что делает исследование открытого мира более увлекательным.

Правда, чтобы насладиться всеми этими улучшениями, игрокам требуется мощное оборудование. Не все могут установить 3500 модов, но даже небольшие изменения могут значительно улучшить визуальное восприятие. С выходом The Elder Scrolls 6 многие задаются вопросом, сможет ли Bethesda достичь таких же впечатляющих результатов в своей следующей игре.