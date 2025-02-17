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NVIDIA разрабатывает компактные модули SOCAMM для персональных суперкомпьютеров
NVIDIA совместно с крупными производителями памяти разрабатывает новые модули SOCAMM, предназначенные для персональных суперкомпьютеров с искусственным интеллектом. Эти модули обещают улучшить производительность при низком энергопотреблении.

По информации южнокорейских СМИ, NVIDIA находится на этапе разработки новых специализированных модулей памяти SOCAMM. Эти модули ориентированы на использование в персональных суперкомпьютерах, таких как Project DIGITS, и могут изменить подход к вычислениям с искусственным интеллектом.

Сообщается, что NVIDIA ведет переговоры с крупными производителями памяти, включая Samsung Electronics, SK Hynix и Micron. Целью является создание компактных модулей DRAM, которые не только займут меньше места, но и обеспечат более высокую производительность по сравнению с существующими стандартами, такими как LPCAMM.

Первые прототипы SOCAMM уже проходят тестирование, и ожидается, что массовое производство начнется к концу года. Основное преимущество этих модулей заключается в их низком энергопотреблении и высокой экономической эффективности. Например, SOCAMM имеет порт ввода-вывода до 694, что значительно превышает показатели PC DRAM и LPCAMM, позволяя избежать узких мест в передаче данных между процессором и памятью.

Интересно, что SOCAMM — это съемная память, что означает, что пользователи смогут легко обновлять модули без сложностей. Компактные размеры позволят производителям разместить больше DRAM в одном модуле, что обеспечит большую емкость. Это может стать важным шагом для развития компактных суперкомпьютеров, нацеленных на использование в области искусственного интеллекта.


#nvidia #искусственный интеллект #память #суперкомпьютеры #socamm
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