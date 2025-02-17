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Продюсер Monster Hunter Wilds отмечает рост игроков на ПК
Продюсер Monster Hunter Wilds Рёзо Цудзимото сообщил о рекордном числе игроков на ПК. Capcom планирует кроссплатформенную игру с момента релиза, что позволит игрокам охотиться вместе.

Японская компания Capcom активно меняет подход к выпуску игр для ПК. В свете успеха предыдущих частей серии Monster Hunter, разработчики решили уделить больше внимания этой платформе, что отражает растущий интерес игроков к компьютерным версиям.

В интервью продюсер Рёзо Цудзимото отметил, что количество геймеров на ПК достигло рекордных уровней, что связано с изменениями в игровой индустрии и предпочтениями пользователей. Он подчеркнул, что сейчас на ПК играет больше людей, чем когда-либо, включая значительное число игроков из Японии.

Бета-версия Monster Hunter Wilds показала впечатляющие результаты, привлекая более 463 тысяч игроков на ПК, что значительно превышает показатели предыдущих игр, таких как Monster Hunter World, которая на старте собрала 334 тысячи геймеров. Такой успех подтверждает растущий интерес к играм на этой платформе и необходимость адаптации к новым условиям.

Capcom также анонсировала кроссплатформенную функциональность, что позволит геймерам с разных устройств взаимодействовать друг с другом.

#capcom #консоли #пк #monster hunter wilds #кроссплатформенность
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