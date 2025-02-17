Игроки столкнутся с разнообразными существами, включая драконов и ледяных пауков.

Netmarble анонсировала новый трейлер для своей мобильной игры Game of Thrones: Kingsroad. В этом видео разработчики продемонстрировали широкий спектр фэнтезийных врагов, с которыми игрокам предстоит сразиться.

Игроки встретят не только знакомых по сериалу бандитов и Белых ходоков, но и уникальные существа, такие как грифоны, василиски и агрессивные единороги. Каждое из этих существ обладает собственными привычками и тактикой боя. Например, ледяные пауки обитают в темных пещерах, тогда как василиски предпочитают пустынные ландшафты.