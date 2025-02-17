Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетают в Эр-Рияд для переговоров с американскими представителями. Основная цель встречи — восстановление российско-американских отношений, которые достигли критической точки.

Важные переговоры между Россией и США состоятся в Эр-Рияде. Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым, отправляется на встречу по поручению Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение сосредоточится на восстановлении отношений между двумя странами.

Дипломатические связи между Москвой и Вашингтоном переживают непростые времена. По словам Пескова, нынешние отношения достигли наименьшего уровня с момента вступления Джо Байдена в должность. Российское руководство подчеркивает, что инициатива по улучшению ситуации должна исходить от США.

В то же время, американская сторона продолжает вводить ограничения на деятельность российских дипломатов. С 2016 года более 800 российских представителей были высланы из США, а консульства в Сиэтле и Сан-Франциско закрыты. Также наблюдается постоянный отказ в визах для российских дипломатов, что создает дополнительные препятствия для нормализации отношений. Переговоры в Эр-Рияде могут стать важным шагом к восстановлению диалога между двумя странами.