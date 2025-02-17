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Kia представляет новые фотографии электромобиля EV4
Kia опубликовала официальные фотографии своего нового электромобиля EV4, который будет доступен в версиях седан и хэтчбек.

Сегодня автомобильное издание Carscoops опубликовало официальные фотографии нового электромобиля Kia EV4. Эта модель, представленная в кузовах седан и хэтчбек, ориентирована на универсальность и динамичное вождение.

С точки зрения дизайна, обе версии EV4 имеют схожие элементы, включая вертикально расположенные фары и светодиодные дневные ходовые огни. Однако, у седана более аэродинамичный профиль с наклонным задним стеклом и увеличенным задним свесом, в то время как хэтчбек выглядит более традиционно, с вертикальным задним стеклом и спойлером на крыше.

Задние фонари также различаются: седан имеет вертикальные фонари, а хэтчбек - более стильные светодиоды и световую полосу. Оба варианта будут доступны в комплектации GT-Line, которая включает уникальные 19-дюймовые диски и спортивные бамперы.

Хотя Kia еще не представила фотографии интерьера, ожидается, что он будет выполнен в стиле других электромобилей компании. Предполагается наличие широкоформатного экрана, который объединит функции информационно-развлекательной системы и цифровых приборов.

Карим Хабиб, исполнительный вице-президент Kia, отметил, что EV4 отражает стремление компании к инновациям в мобильности. С этой моделью Kia предлагает клиентам выбор между двумя кузовами, что соответствует различным стилям жизни и потребностям водителей. Официальная презентация EV4 состоится на мероприятии Kia EV Day 27 февраля 2025 года.

#электромобиль #kia #седан #хэтчбек #ev4
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