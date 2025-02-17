Сотрудники и инвесторы утверждают, что его связи с Трампом могут негативно сказаться на компании и ее имидже.

Политическая деятельность Илона Маска вызывает все большее беспокойство среди сотрудников и инвесторов Tesla. На недавнем совещании в компании некоторые руководители открыто заявили о том, что его вмешательство в политику может подорвать долгосрочные цели Tesla, связанные с устойчивым развитием.

Согласно информации The Washington Post, недовольство Маском растет не только среди рядовых сотрудников, но и на уровне руководства. Некоторые считают, что его работа в администрации Трампа отвлекает его от обязанностей в Tesla. В частности, Маск возглавляет Департамент эффективности государственного управления, что, по мнению работников, снижает его внимание к основным задачам компании.

На одном из недавних собраний высшего руководства прозвучали предложения о том, что уход Маска мог бы быть выгоден для Tesla. Бренд компании, по мнению сотрудников, пострадал из-за его тесных связей с противоречивыми политическими фигурами. В результате акции Tesla упали на 12% за последний месяц, что также отражает снижение доверия инвесторов.