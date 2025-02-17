Casio анонсировала работу над обновленной версией часов Mudmaster GG-B100X. Ожидается, что новая модель получит солнечную зарядку и улучшенный ЖК-дисплей.

Casio продолжает совершенствовать свою линейку часов Mudmaster. В сети появились слухи о новой модели GG-B100X, которая обещает внести значительные улучшения.

Согласно утечкам, обновленный Mudmaster будет оснащен карбоновым безелем из закаленного углеродного волокна. Этот материал отличается высокой прочностью и легкостью, что делает часы более удобными в носке. Ожидается сохранение конфигурации из четырех датчиков: компаса, высотомера/барометра, термометра и шагомера.

Кроме того, новая версия может включать солнечную зарядку, что позволит пользователям не беспокоиться о замене батареи. Улучшенный ЖК-дисплей с повышенной контрастностью и антибликовым покрытием также станет важным дополнением, учитывая жалобы пользователей на трудности с видимостью при ярком свете.

Mudmaster GG-B100X займет промежуточное положение между более доступной моделью GG-1000 и премиальной GWG-2000, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. Хотя информация о новинке пока не подтверждена официально, будем надеяться, что Casio предоставит больше деталей в ближайшие месяцы.