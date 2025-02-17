Недавнее исследование предполагает, что использование смартфонов может негативно влиять на кровообращение всего за пять минут. Ультразвуковая визуализация выявила образование клеточных скоплений в крови, что вызывает вопросы о здоровье.

Согласно новым данным, использование смартфонов может иметь последствия для здоровья. Исследование, проведенное группой ученых из Environmental Health Trust, показало, что всего за пять минут нахождения телефона рядом с телом могут возникать изменения в кровообращении, видимые на ультразвуковом изображении.

В отчете, опубликованном в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine, эксперты утверждают, что близость смартфона к телу может способствовать образованию клеточных скоплений, известных как «монетные столбики», в крови. Эти образования представляют собой стопкообразные структуры эритроцитов, которые, как полагают, могут влиять на общее состояние здоровья и кровообращение.

Исследование основывается на наблюдениях 62-летней женщины, которая держала разные смартфоны на задней поверхности ноги. Ультразвуковая визуализация показала, что после пяти минут использования одного из устройств в подколенных венах появились «монетные столбики». Однако, стоит отметить, что исследование проводилось на ограниченном количестве участников и требует дальнейших проверок.

Монетные столбики обычно присутствуют в кровотоке, но их образование может быть связано с различными заболеваниями, включая рак и инфекции. Исследователи подчеркивают, что наличие других факторов, таких как высокое артериальное давление или диабет, также может влиять на риск их формирования.

Хотя результаты исследования вызывают интерес, необходимы дополнительные испытания с большим числом участников, чтобы подтвердить эти выводы. На данный момент, несмотря на потенциальные угрозы, многие аспекты воздействия смартфонов на здоровье остаются недостаточно изученными.