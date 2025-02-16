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Армия США тестирует бронетранспортер M10 Booker для операций в Арктике
Армия США проводит испытания бронетранспортера M10 Booker в условиях низких температур на Аляске. Эта машина поддержки пехоты должна стать ключевым элементом в арктических операциях США, с планами на закупку 500 единиц.

По сообщению зарубежных СМИ, бронетранспортер M10 Booker, разработанный как машина поддержки пехоты, проходит испытания в экстремальных условиях на Аляске. Тесты проходят в рамках подготовки армии США к развертыванию в арктическом регионе.

Испытания M10 Booker проходят на базе Форт-Грили, где температура может опускаться до критических значений. Эксперт сообщил, что цель — проверить надежность машины в сложных условиях. В рамках программы модернизации армии США планируется закупить 500 единиц подобной техники.

М10 Booker, по словам экспертов, должен обеспечить поддержку пехотным бригадам в условиях, когда традиционные боевые танки могут оказаться неэффективными. M10 Booker — это легкая пехотная машина, по весу похожая на Bradley, но с более крупным оружием. «Цель состоит в том, чтобы иметь возможность быстро развернуть их с пехотной боевой бригадой», — объясняет американский эксперт. Отмечается, что данная машина достаточно компактна и удобна для перемещения транспортными самолетами C-17.

В июне 2022 года M10 Booker был выбран в рамках программы Mobile Protected Firepower, и первые серийные единицы поступили в феврале 2024 года. Контракт на закупку составляет 1,14 миллиарда долларов.

#армия сша #бронетранспортер #m10 booker #арктические операции
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