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Samsung Galaxy S25 Ultra стал первым по качеству экрана в рейтинге DXOMARK с оценкой 160
DXOMARK назвал Samsung Galaxy S25 Ultra лучшим смартфоном по качеству экрана. Устройство продемонстрировало выдающиеся характеристики дисплея как на улице, так и в помещении.

Samsung Galaxy S25 Ultra был признан лидером в области качества дисплеев по версии DXOMARK, получив оценку 160. Это достижение ставит устройство на первое место среди смартфонов в своем классе.

Согласно отчету DXOMARK, S25 Ultra обеспечивает превосходную читаемость на открытом воздухе благодаря высокой яркости и хорошему антибликовому покрытию. Внутри помещений устройство также показывает достойные результаты, хотя эксперты отмечают, что минимальная яркость при слабом освещении может быть слишком высокой.

Среди других улучшений выделяется точность цветопередачи. В режиме точности S25 Ultra демонстрирует меньшее смещение цветов при различных углах обзора, что является значительным шагом вперед по сравнению с S24 Ultra. Тем не менее, высокое излучение синего света в ночном режиме не позволило устройству получить дополнительные баллы за комфорт для глаз.

Видеопроизводительность также была улучшена. Теперь S25 Ultra может достигать максимальной яркости HDR 24 нит в условиях низкой освещенности, что делает просмотр более комфортным. Обработка кадров происходит эффективно, без пропусков. Однако некоторые пользователи заметили, что дисплей иногда реагирует на нежелательные касания и может немного отставать в сенсорной реакции по сравнению с другими устройствами в своем классе.

#samsung #galaxy s25 ultra #дисплей #dxomark
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