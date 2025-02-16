Microsoft официально прекратила поддержку процессоров Intel 8-го, 9-го и 10-го поколения в новой версии Windows 11 24H2. Это решение затронет миллионы пользователей, использующих данные процессоры в своих системах.

В последнем обновлении Windows 11 24H2 компания Microsoft решилась на шаг, который может вызвать недовольство среди пользователей. Поддержка процессоров Intel 8-го, 9-го и 10-го поколения больше не будет предоставляться, что ставит под угрозу возможность получения обновлений для многих систем.

Microsoft объявила о прекращении поддержки процессоров Intel предыдущих поколений, что вызывает вопросы о целесообразности такого решения. Процессоры, выпущенные с 2019 по 2020 годы, продолжают оставаться актуальными и способны запускать Windows 11. Однако, несмотря на наличие TPM 2.0 — необходимой аппаратной функции безопасности, компания решила сосредоточиться лишь на более современных моделях, таких как Intel 12-го поколения.

В результате, пользователи, имеющие процессоры Intel 8-го, 9-го и 10-го поколений, не смогут получать последние обновления, что может привести к проблемам с безопасностью и совместимостью. Microsoft утверждает, что это решение связано с необходимостью соответствовать новым принципам проектирования, однако некоторые эксперты считают, что такой подход может быть слишком резким.

В списке поддерживаемых процессоров появились новые модели Intel и AMD. Ниже приводим совместимые модели:

Теперь владельцам устаревших чипов придется задуматься о модернизации своих систем, чтобы оставаться на плаву в мире современных технологий.