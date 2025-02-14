Россия завершила сварку корпуса нового ядерного реактора ВВЭР-1200 для АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Этот проект, состоящий из четырех энергоблоков, станет первым в стране и в Африке за последние 40 лет.

Российская корпорация «Росатом» завершила важный этап в строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Завершение сварки верхней половины корпуса реактора ВВЭР-1200 сигнализирует о дальнейшем прогрессе в этом амбициозном проекте, который обещает стать основным источником чистой энергии для страны.

АЭС «Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков ВВЭР-1200, которые обеспечат Египет стабильным источником электроэнергии на срок до 100 лет. Реакторы нового поколения III+ отличаются повышенной безопасностью и эффективностью. Они способны вырабатывать 1200 МВт электроэнергии и 3200 МВт тепловой мощности. Кроме того, каждый реактор может функционировать в течение 18 месяцев без дозаправки, а межремонтный период составляет четыре года.

Технология ВВЭР-1200 основана на реакторах с тепловыми нейтронами и двухконтурной паропроизводящей системой. В качестве теплоносителя используется обычная вода под давлением, что делает систему более безопасной и эффективной. Реакторы также оснащены современными системами охлаждения и фильтрации, которые обеспечивают надежность работы.

Проект АЭС «Эль-Дабаа» стал первым выходом России на африканский рынок после распада Советского Союза. Соглашение о строительстве было подписано в 2015 году, и с тех пор строительство идет полным ходом. Первый блок начал возводить в июле 2022 года, а вскоре после этого стартовало строительство второго. В настоящее время все четыре блока находятся на стадии активного строительства.

Помимо поставок электроэнергии, проект включает в себя строительство ядерных опреснительных установок, что также является важным шагом для обеспечения водных ресурсов в стране. «Росатом» будет поставлять ядерное топливо на весь жизненный цикл станции и обеспечивать обучение египетского персонала в течение первых десяти лет эксплуатации.

Эта инициатива не только укрепляет энергетическую безопасность Египта, но и способствует развитию ядерной энергетики в регионе. Реакторы ВВЭР-1200 могут стать образцом для других стран, стремящихся к устойчивому развитию и снижению углеродных выбросов.