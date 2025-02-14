Это связано с изменениями в производственных мощностях и растущими потребностями рынка.

На недавнем дне инвестора SanDisk поделилась своими ожиданиями относительно рынка флэш-памяти. Компания уверена, что вскоре произойдут значительные изменения в спросе и предложении, что повлияет на всю индустрию.

SanDisk прогнозирует, что после длительного периода медленного восстановления, рынок флэш-памяти NAND перейдет к активному росту. Ожидается, что точка пересечения спроса и предложения наступит в первой половине 2025 года. Это значит, что потребности в флэш-памяти начнут превышать текущие объемы производства.

Согласно информации компании, несколько крупных производителей флэш-памяти постепенно выйдут из режима сокращения производства во втором и третьем кварталах. Однако даже с учетом этого, восстановление мощностей не сможет полностью удовлетворить растущий спрос в краткосрочной перспективе.

Причины такого роста разнообразны: от увеличения потребления облачных услуг до роста популярности мобильных устройств и новых технологий. Все это создает давление на производителей, которые должны адаптироваться к новым условиям. SanDisk уверена, что в ближайшие месяцы рынок будет меняться, и компании должны быть готовы к новым вызовам.