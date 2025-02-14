Бесплатная демоверсия также набрала популярность с более чем 2 миллионами загрузок.

KOEI TECMO America 14 февраля сообщила о достижениях своей новой игры Dynasty Warriors: Origins. За месяц она смогла привлечь внимание игроков и добиться впечатляющих продаж.

Игроки погружаются в мир Троецарствия, принимая на себя роль безымянного героя. Им предстоит сражаться рядом с легендарными воинами, выбирая фракции, такие как Шу Хань или Цао Вэй. Хотя история охватывает только первую половину романа, она сохраняет знаковую борьбу воинов династии.

В игре доступны различные виды оружия и стратегические приемы, позволяющие одерживать победу над противниками. Уникальная возможность временного управления союзниками в решающие моменты делает сражения более динамичными. Эти элементы, наряду с качественным дизайном и захватывающим игровым процессом, способствовали успешным продажам.