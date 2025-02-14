Компания пересматривает свои планы по электрификации и снова делает ставку на гибридные автомобили. Вице-президент компании отметил необходимость гибкости в подходе к переходу на электрические модели.

Компания Acura, которая ранее уверенно заявляла о своем будущем в мире электромобилей, теперь вынуждена скорректировать свои амбиции. В условиях замедления перехода на электрические автомобили, бренд рассматривает возвращение гибридных моделей.

Вице-президент по продажам Acura, Майк Лангел, признал, что компания должна адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Ранее Acura ожидала, что к 2030 году 60% ее продаж составят электромобили, но теперь эти прогнозы стали более осторожными. Лангел подчеркнул, что компания открыта к различным вариантам, чтобы обеспечить плавный переход к электрическим моделям.

Аналитик Сэм Фиорани отметил, что текущая динамика рынка не позволяет Acura быстро перейти на электромобили. Ожидается, что новые гибридные модели появятся в ближайшее время. Также есть информация о том, что Honda, материнская компания Acura, пересматривает свою стратегию, включая возможность продления жизни кроссовера RDX. В то же время Acura продолжает развивать свои электрические модели, такие как ZDX и компактный RSX EV, которые выйдут на рынок в ближайшие месяцы.