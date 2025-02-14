Tesla подает в суд на клиентов и журналистов за негативные отзывы о своих автомобилях. Расследование показало, что компания выигрывает большинство дел.

Недавнее расследование Associated Press, на которое ссылается издание carscoops.com, выявило, что Tesla активно подает в суд на клиентов и журналистов, которые высказывают критику в адрес компании. Эти действия поднимают вопросы о том, как автопроизводитель управляет своей репутацией и реагирует на недовольство.

Согласно отчету, Tesla подала иски против шести владельцев автомобилей в Китае, которые жаловались на проблемы с качеством или механические неисправности. Также компания инициировала судебные разбирательства против шести блогеров и двух китайских СМИ, которые опубликовали негативные комментарии о бренде. В результате Tesla выиграла все 11 дел, по которым был вынесен вердикт. Одно дело было урегулировано во внесудебном порядке, а два находятся на стадии апелляции.

Интересно, что Tesla также смогла выиграть большую часть из 81 иска, поданных владельцами авто против компании. Лишь девять из этих дел завершились победой для клиентов. Чжан Ячжоу, владелица Model 3, утверждала, что ее автомобиль стал причиной аварии из-за отказа тормозов. Она провела публичный протест, сидя на крыше своего разбитого автомобиля, но Tesla подала на нее в суд за клевету и выиграла дело. В результате ей предписали выплатить 23 тысячи долларов, но она отказалась.

Другой владелец, блогер Фэн Шимин, также столкнулся с неприятным для себя результатом. Он должен был выплатить Tesla 34 тысячи долларов после публикации о возможных отказах тормозов. Владельцы, такие как Чжан, готовы озвучивать свои жалобы, однако журналисты, по сообщениям, испытывают давление. Два представителя СМИ сообщили, что им рекомендовали не писать негативные материалы о компании, так как Tesla считается важным игроком, защищаемым правительством Шанхая.