VK приобрела 25% акций разработчика офисного софта Р7 за сумму от 2,5 до 3,5 млрд рублей. Сделка направлена на укрепление позиций IT-«дочки» холдинга перед IPO.

По информации отечественных СМИ, VK завершила сделку по приобретению 25% акций компании Р7, занимающейся разработкой офисного программного обеспечения. Эта покупка стала частью стратегического плана развития «ВК Технологии», которая стремится расширить функционал своих продуктов.

Сумма сделки не была официально объявлена, но источник в IT-отрасли сообщил, что она может составлять от 2,5 до 3,5 млрд рублей. Представители VK отметили, что интеграция с решениями Р7 позволит улучшить офисные продукты компании. По данным аналитиков, российский рынок офисного ПО в 2023 году показал рост на 12%, достигнув 64 млрд рублей. Основная часть этого рынка пришлась на корпоративный сегмент, где лидером остается Microsoft, занимающий около 25%. Российские компании Р7 и НОТ в совокупности контролируют около 20% рынка.

Хотя сделка не окажет значительного влияния на весь холдинг VK, она может быть важной для VK Tech. Андрей Петров из «БКС Мир инвестиций» отметил, что оценка Р7 в 2,5–3,5 млрд рублей за 25% кажется разумной с учетом роста компании. В будущем VK может увеличить свою долю в Р7, что позволит ей занять более заметное место на рынке офисного ПО. Дмитрий Комиссаров из «Стриго Кэпитал» добавил, что 25% — это не контролирующая доля, и изменения в работе Р7 будут минимальными.