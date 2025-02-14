Компания Zeekr Motors официально вышла на рынок Египта, представив модели 001 и X.

13 февраля в Каире Zeekr Auto провела конференцию, на которой анонсировала выход на египетский рынок. Это событие ознаменовало первый шаг компании в Африке, где наблюдается растущий интерес к электромобилям.

На мероприятии представили две модели: Zeekr 001 и Zeekr X, стартовые цены которых составляют 2,7 миллиона египетских фунтов (приблизительно 388 300 юаней или 4,86 млн руб.) и 2,1 миллиона египетских фунтов (приблизительно 301 900 юаней или 3,78 млн руб.) соответственно. Для сравнения, официальная ориентировочная цена Zeekr 001 в Китае составляет 259 000–329 000 юаней, а Zeekr X — 149 000–229 800 юаней.

Zeekr Auto заявила, что считает Египет важным рынком, так как он занимает второе место по объему продаж электромобилей в Африке. Zeekr Auto уже охватила более 40 международных рынков, включая регионы Европы и Латинской Америки.