13 февраля Shanghai Weilai Automobile Co., Ltd. объявила о разработке нового алюминиевого сплава для литья под высоким давлением. Этот сплав успешно использован для производства кузовов моделей ET9 и Ledao L60.

13 февраля стало известно, что компания Weilai представила новый алюминиевый сплав, который прошел комплексные испытания и теперь используется в производстве автомобилей. Этот материал, разработанный командой Лаборатории исследований и применения материалов NIO, отличается самозатвердевающими свойствами и предназначен для создания крупных отливок.

Сплав был тщательно изучен и протестирован в рамках сотрудничества с различными отделами компании, включая проектирование и производство. Главный научный сотрудник группы MRA, доктор Лю Хуачу, пояснил, что новый сплав основан на алюминиево-кремниевой системе и его состав оптимизирован с помощью термодинамического моделирования. В результате многократных испытаний было установлено, что «этот материал подходит для изготовления крупных и гигантских отливок, таких как задние полы, корпуса аккумуляторных батарей и другие детали».

Weilai также планирует открыть технологию сплава для широкой промышленности, что может привести к внедрению новшества в других производственных процессах.