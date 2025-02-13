Новое исследование ученых трех университетов Великобритании демонстрирует, что бактерии E. coli продолжают помогать своим соседям после смерти, расщепляя свои молекулы на питательные вещества. Эти процессы могут изменить наше понимание роли смерти в экосистемах.





Недавние исследования, проведенные профессором Мартином Канном из Даремского университета (Англия), ставят под сомнение традиционные представления о смерти в биологии. В отличие от общепринятого мнения, согласно которому смерть является окончанием жизни, ученые обнаружили, что некоторые организмы, такие как бактерии E. coli, продолжают оказывать влияние на своих соседей даже после смерти.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что E. coli производит фермент, который расщепляет клеточные компоненты на питательные вещества после гибели. Это открытие меняет представление о смерти как о процессе, который не только завершает жизнь, но и продолжает активные биологические функции. Профессор Канн отметил, что обычно смерть воспринимается как финал, после которого организмы просто разлагаются. Однако новая работа демонстрирует, что после смерти продолжаются важные биохимические процессы.

Соавтор исследования, профессор Уилсон Пун из Эдинбургского университета (Шотландия), предложил исследовать, почему организмы умирают именно так, а не иначе. Это привело к созданию новой области биологии, изучающей процессы, которые эволюционировали для функционирования после смерти. Ученые пришли к выводу, что мертвые клетки могут передавать питательные вещества своим соседям, что напоминает поведение животных, заботящихся о молодом потомстве.

Профессор Стюарт Уэст из Оксфордского университета (Англия) добавил, что это открытие уникально. Он сравнил это с ситуацией, когда мертвый сурикат превращается в питательную массу для своих сородичей. Исследование также указывает на то, что процессы, происходящие после смерти, могут быть подвержены эволюции, подобно тем, что происходят в живых организмах.

Полученные данные могут иметь практическое значение. Биомолекулы, участвующие в процессах после смерти, могут стать новыми мишенями для разработки методов борьбы с бактериальными инфекциями. Профессор Пун предполагает, что изучение этих процессов с использованием статистической физики может предложить новые подходы к созданию более устойчивых экосистем и циклической экономики, где переработка ресурсов будет встроена в саму структуру.