OPPO Find N5: новый стандарт в складных телефонах с толщиной 8,93 мм в закрытом состоянии

По данным зарубежных СМИ от 13 февраля на мероприятии в Сингапуре OPPO продемонстрировала свой новый складной телефон Find N5. Устройство выделяется своей тонкостью и инновационными решениями.

Складной экран OPPO Find N5 в закрытом состоянии имеет толщину всего 8,93 мм, что делает его одним из самых тонких телефонов в этом сегменте. Важной особенностью является использование «шарнира из титанового сплава», который был напечатан на 3D-принтере. Это решение позволило достичь рекорда по толщине среди коммерческих продуктов.

Кроме того, Find N5 стал первым в мире полностью водонепроницаемым складным флагманом с рейтингами IPX6, IPX8 и IPX9. Внешний экран защищает «Crystal Shield Super Ceramic Glass», а задняя панель выполнена из «Ultra-thin Sky Dome Fiber».

Телефон работает на платформе Snapdragon 8 Extreme Edition и оснащен аккумулятором на 5600 мАч. Кроме этого, OPPO интегрировала AI DeepSeek-R1 в Find N5, что делает его первым телефоном данного производителя, адаптированным под эту технологию.