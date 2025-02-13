Студия Housemarque анонсировала свою новую игру Saros, которая выйдет в 2026 году. Игра продолжает традиции студии, добавляя новые элементы в знакомый игровой процесс.

Housemarque Games анонсировала свою новую игру Saros, которая была представлена на последнем State of Play. В трейлере показаны ключевые механики и особенности, которые ожидают игроков.

Saros обещает стать завершением эволюции игрового процесса Housemarque, основываясь на опыте, полученном в Returnal. Каждая смерть персонажа будет изменять мир, предоставляя новые возможности и улучшения для игрока. Это делает игровой процесс более разнообразным и увлекательным. Трейлер также демонстрирует глубокий экшен от третьего лица и интригующую историю, в которой участвует Рахул Кохли. Игра сочетает в себе элементы roguelike, что добавляет еще больше интереса к проекту.